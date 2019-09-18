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18.09.19 16:48

34 тысячи детей в Украине не посещают детские сады из-за отсутствия свободных мест, - Новосад

В Украине 34 тысячи детей дошкольного возраста не посещают детские сады из-за отсутствия свободных мест.

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Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад на встрече с уполномоченным президента по правам ребенка Николаем Кулебой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Дети должны приходить в школу подготовленными, а это – задача дошкольного образования. Но сейчас 34 тысячи детей в стране не имеют возможности посещать детский сад из-за отсутствия свободных мест. Это касается и больших городов, и сел. Поэтому вопросы развития дошкольного образования и создания достойных условий работы для сотрудников является приоритетом для министерства", – сказала Новосад.

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"Дошкольное образование должно отвечать потребностям ребенка и обеспечивать соблюдение его интересов", – подчеркнул уполномоченный президента по правам ребенка.

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