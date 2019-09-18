Разведение войск на Донбассе будет проходить не сразу по всей линии разграничения, а участками, - Загороднюк

Об этом министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Он также подчеркнул, что "это не отступление, а разведение".

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"Во-первых, оно не будет распространяться одновременно везде. Это будет участками. И будет надзор за тем, чтобы это делалось с обеих сторон. И это абсолютно критично. То есть это не отступление абсолютно", - сказал он.

Как отметил Загороднюк, Генеральный штаб сейчас работает над планом разведения, который должен учесть все риски. Он добавил, что впоследствии этот план будет представлен.

"И конечно, по каждому из этих участков будет идти подготовка будет идти объяснение, будет идти проработка всех технических вопросов, логистических вопросов, вопросов безопасности и так далее. Это должно быть сделано технически правильно, потому что есть уже позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена. Мы говорили с военными и с Генштабом, никто не будет делать этого без подготовки. Это, конечно, будет проделано правильно для того, чтобы избежать чрезмерных рисков при разведении. Конечно, мы будем следить за тем, чтобы та сторона также это делала", - отметил министр обороны.

Загороднюк отметил, что военные, с которыми этот вопрос обсуждали, воспринимают его частью стратегии.

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"Те, с кем мы общались, относятся к этому, как к стратегии, которая есть. Во-первых, это вопрос их безопасности тоже. Потому что, если будут разведение, то по тем правилам и отслежено, то расстояние увеличится. Конечно, это снизит много рисков", - сказал он.