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18.09.19 18:10

Подозреваемый в совершении тройного убийства на АЗС в Николаеве задержан, - Нацполиция. ФОТО

Полиция задержала подозреваемого в совершении тройного убийства сотрудников АЗС в Николаеве

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Подозреваемый в совершении тройного убийства на АЗС в Николаеве задержан, - Нацполиция 01

"Оперативники быстро установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства трех сотрудников АЗС в городе Николаеве. Злоумышленник на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог", - отметил первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль.

Подозреваемый в совершении тройного убийства на АЗС в Николаеве задержан, - Нацполиция 02

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Он добавил, что устанавливаются мотивы совершения преступления.

Напомним, сегодня тела трех работников АЗС с огнестрельными ранениями обнаружили в Николаеве. В городе введена спецоперация "Сирена".

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