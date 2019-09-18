Для ослабления санкций ЕС против РФ оснований нет, - Кальюлайд

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде", пишет Цензор.НЕТ.

"Не думаю, что это произойдет. Нет оснований. Да, состоялся обмен пленными, но все понимают, что это только первый шаг, и впереди - долгий путь. Крым до сих пор оккупирован. Война продолжается. Все это должно быть решено", - сказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Санкции "не работают": яхта российского олигарха Ротенберга за $60 млн с 2014 года курсирует исключительно по Черному морю. ФОТО

Она добавила, что после российско-грузинской войны за каких-то три месяца Европа вернулась к привычным отношениям с Россией, и это была огромная ошибка. "Это вызвало лавину, результатом которой стала аннексия Крыма", - уверена Кальюлайд.

"Мы в Европе поняли свою ошибку и вынесли урок. На этот раз мы не сможем сказать: "Окей, в 2014 году произошло неладное, но давайте идти дальше". Если мы проглотили Грузию, если проглотим Крым, то будет следующая красная линия, которую пересечет Россия", - отметила президент Эстонии.

Напомним, 12 сентября Евросоюз на шесть месяцев продлил действие санкций против России.

Также читайте: Задача Запада - сохранение единства в поддержке Украины, - глава МИД Эстонии Рейнсалу