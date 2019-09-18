Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
18.09.19 18:41

"Никто не собирается сдавать Украину, но нельзя без компромисса договориться о мире", - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что дипломаты не смогут без компромисса договориться относительно мира на Донбассе.

пристайко

Об этом он сказал на совместном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и Комитета ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Никто не собирается сдавать Украину, и каждый человек, который ведет переговоры, не обязательно предатель. У нас всех может быть свой подход, каким образом мы собираемся освободить наше государство. Если бы у нас было достаточно Вооруженных сил, достаточно армии, силы и экономической мощи, на нас бы никто не напал", - заявил Пристайко.

"Наша задача, дипломатов, к огромному сожалению, вести переговоры, которые не добавляют нам совершенно ни сил, ни удовольствия, ради того, чтобы мы могли выйти из ситуации с наименьшими потерями. Если вы думаете, что дипломаты смогут договориться без компромисса - это наивно, и к сожалению, так не сработает", - подчеркнул Пристайко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Мы договорились о "формуле Штайнмайера" на встрече советников 2 сентября. Я дал согласие, - Пристайко. ВИДЕО

"Единственный настоящий союзник - это армия и флот. Эта старая формула на самом деле остается действенной. Наша задача - найти сейчас искусство возможного, каким образом мы можем минимизировать наши потери, чтобы вырваться из лап агрессора и продвигаться так, как мы все с вами решили", - добавил Пристайко.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100