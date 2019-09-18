Всеукраинский Совет Церквей и МВД договорились о сотрудничестве. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Институте религиозной свободы.

В сообщении отмечается: "Встреча состоялась 17 сентября в помещении МВД под председательством министра Арсена Авакова и епископа Римско-Католической Церкви Виталия Кривицкого, председательствующего в ВСЦиРО.

Министр внутренних дел поддержал предложение религиозных деятелей о расширении капелланской деятельности.

"В условиях войны на востоке и будущего мира роль церквей очень сильна. Будет наработан комфортный формат сотрудничества, в рамках которой капелланская деятельность будет расширена на другие формирования, которые находятся в подчинении МВД, в том числе на Нацполицию", -заявил Арсен Аваков.

Отдельное внимание было уделено проблематике ресоциализации участников боевых действий, прежде всего в предоставлении им пастырской и психологической помощи в преодолении психотравм и посттравматических стрессовых расстройств.

В контексте миростроительстваа и реинтеграции жителей временно оккупированных украинских территорий Председатель ВСЦиРО Виталий Кривицкий отметил, что существует не только проблема разминирования территорий боевых действий, но и необходимость "разминирование сердец" людей, которые долгое время были оторваны от жизни в украинском контексте. В этом, по мнению епископа, важную роль может сыграть именно Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций.

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Митрополит Белоцерковский и Богуславский Украинской Православной Церкви Августин призвал МВД беспристрастно действовать и защищать права верующих в случаях имущественных конфликтов. На это министр Арсен Аваков ответил: "МВД нет никаких привилегий для какой-либо церкви или религиозной организации. Это министерство будет обеспечивать права каждого".

Кроме этого, по предложению заместителя старшего епископа Украинской усмотрение Церкви христиан веры евангельской Анатолия Казачка, участники встречи обсуждали возможность взаимодействия полиции с капелланами во время реагирования на случаи домашнего насилия с целью мирного улаживания конфликтных ситуаций и недопущения их повторения.

Поскольку МВД и Нацполиция уполномоченные контролировать соблюдение Закона Украины "О защите общественной морали" священник Украинской Греко-Католической Церкви Олекса Петрив обратил внимание руководства министерства на важность выполнения тех функций, которые ранее выполняла ликвидирована Национальная экспертная комиссия по вопросам защиты общественной морали.

Среди прочего стороны обсудили проблематику реабилитации нарко- и алокзависимых лиц, в том числе в церковных учреждениях ресоциализации. Руководство МВД считает важным такого рода социальную работу церквей и религиозных организаций, однако отметило важность соблюдения законодательных требований по организации таких заведений.

"Для нас приоритетным уберечь молодежь от наркозависимости. Исключительно силовыми методами это сделать нельзя. Такие оздоровительные учреждения должны быть внедрены, а основная задача МВД, чтобы там не нарушали права человека", - подчеркнул министр Арсен Аваков.

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На вопрос министра об отношении ВСЦиРО к предложению легализации марихуаны в медицинских целях, религиозные деятели сообщили, что это решение нельзя принимать без всестороннего исследования этого вопроса и согласования такого подхода, который бы не привел к ухудшению ситуации с наркотической зависимостью, особенно молодежи.

С целью практической реализации определенных направлений сотрудничества архиепископ Евстратий, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Православной Церкви Украины, предложил создать специализированный общественный совет с участием представителей различных конфессий или узкопрофильные рабочие группы.

Напомним, что следствием предыдущей встречи руководства МВД и ВСЦиРО в ноябре 2018 была достигнута договоренность по решению проблемы фотографирования на паспорт гражданина Украины и другие документы, удостоверяющие личность, в религиозной одежде, в частности головных уборах, присущих различных религиозных традиций. Соответствующий приказ МВД сейчас готовится к подписанию".





