Минер моста Метро попал на видео, его личность установлена, - полиция. ВИДЕО

Видео происходящего на мосту Метро в Киеве опубликовано в Facebook-сообществе "Киев оперативный", информирует Цензор.НЕТ. На нем видно, что мужчина сидит в белом кабриолете и размахивает флагом Украины.

Директор департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко заявил в комментарии "Украинской правды", что личность злоумышленника установлена. "Личность установлена. Все детали после спецоперации", - сказал он.

По информации издания theБабель, мост Метро заминировал житель оккупированного Симферополя. Об этом журналистам сообщил источник в правоохранительных органах. Злоумышленника зовут Алексей Белько, ему 42 года, он - уроженец Фороса. Источники в правоохранительных органах рассказали theБабелю, что в июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их "в сейфе в селе на Черниговщине".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября неизвестный заблокировал движение на мосту Метро и угрожает взорвать его и государственные учреждения.

Движение автомобилей и метро по мосту перекрыто. Красная линия метрополитена работает от станции "Академгородок" до станции "Крещатик" и от станции "Лесная" до станции "Дарница". На мосту проходит полицейская спецоперация.