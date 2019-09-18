Один защитник Украины погиб и двое ранены в зоне Операции Объединенных сил, - штаб

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб, двое - получили ранения", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил:

- неподалеку от Березового со стороны Докучаевска - из стрелкового оружия;

- вблизи Водяного со стороны Ужовки - из ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Травневого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- вблизи Крымского со стороны Донецкого - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Также на Цензор.НЕТ: Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварных и провокационных действий противника", - добавили в штабе.





