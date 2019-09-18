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18.09.19 19:55

Рябошапка уволил замгенпрокурора Стрижевскую

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Анжелу Стрижевскую с должности заместителя генпрокурора.

стрижевская

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, руководствуясь статьей 9 Закона Украины "О прокуратуре", 18 сентября 2019 года подписал приказ про увольнение с должности заместителя Генерального прокурора А. Стрижевской", - говорится в сообщении.

Стрижевская была назначена заместителем генерального прокурора в июле 2016 года. До этого она занимала должность начальника управления реформ и качества работы Генпрокуратуры. В 2005 году была судьей Печерского районного суда Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка уволил первого замгенпрокурора Севрука и главу департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве Бедрикивского

Напоминаем, ранее Рябошапка уволил заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса, первого заместителя генерального прокурора Украины Юрия Севрука и первого заместителя генпрокурора Дмитрия Сторожука.

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