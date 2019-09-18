Хотел поговорить со своей девушкой, других требований не было, - Крищенко про задержанного минера моста Метро. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"В ходе первоочередных мероприятий была установлена личность этого человека и его контактные данные. С ним сразу связались психологи и командир спецподразделения. Он хотел поговорить со своей девушкой. Поскольку, больше никаких требований не было - решили его задерживать. С самого начала у него был карабин, но он его выбросил.
При задержании запрещенных веществ при нем не было. Визуально он был под действием каких-то веществ, но более подробно можно будет сказать только после экспертизы", - рассказал Крищенко.
При задержании мужчина сопротивления не оказывал. Пострадавших нет.
Сейчас на месте работают взрывотехники, проверяют не был ли заминирован автомобиль.