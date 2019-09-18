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18.09.19 20:49

Хотел поговорить со своей девушкой, других требований не было, - Крищенко про задержанного минера моста Метро. ФОТО

Глава Главного управления полиции Киева Андрей Крищенко сообщил некоторые подробности операции по задержанию мужчины, угрожавшего взорвать мост Метро.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В ходе первоочередных мероприятий была установлена ​​личность этого человека и его контактные данные. С ним сразу связались психологи и командир спецподразделения. Он хотел поговорить со своей девушкой. Поскольку, больше никаких требований не было - решили его задерживать. С самого начала у него был карабин, но он его выбросил.

Хотел поговорить со своей девушкой, других требований не было, - Крищенко про задержанного минера моста Метро 01

При задержании запрещенных веществ при нем не было. Визуально он был под действием каких-то веществ, но более подробно можно будет сказать только после экспертизы", - рассказал Крищенко.

При задержании мужчина сопротивления не оказывал. Пострадавших нет.

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Сейчас на месте работают взрывотехники, проверяют не был ли заминирован автомобиль.

Хотел поговорить со своей девушкой, других требований не было, - Крищенко про задержанного минера моста Метро 02
Хотел поговорить со своей девушкой, других требований не было, - Крищенко про задержанного минера моста Метро 03

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