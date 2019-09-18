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18.09.19 20:52

"Формулу Штайнмайера" не удалось согласовать на переговорах в Минске, - Сайдик

Трехсторонняя контактная группа в Минске не смогла согласовать реализацию "формулы Штайнмайера", переговоры продолжатся 1 октября.

"Формулу Штайнмайера" не удалось согласовать на переговорах в Минске, - Сайдик

Об этом по итогам заседания сообщил спецпредставитель от ОБСЕ Мартин Сайдик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По словам Сайдика, стороны продолжат дискуссии по вопросам имплементации "формулы Штайнмайера", разведения сил и средств поражения от линии соприкосновения и обмена пленными. Он не сообщил о принятии какого-либо решения, заявив лишь, что ТКГ работает по принципу консенсуса.

Эту тему продолжат обсуждать на 1 октября, сказал Сайдик.

Тогда же, по его словам, продолжится обсуждение вопроса разведения сил и средств поражения на Донбассе и обмен пленными. Таким образом, 18 сентября никаких решений на переговорам по Донбассу принято не было.

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