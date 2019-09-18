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18.09.19 20:55

Террорист Алексей Белько перед задержанием сбил полицейский квадрокоптер. ФОТО

Задержанный 18 сентября террорист Алексей Белько перед задержанием сбил полицейский квадрокоптер, а летом нынешнего года добровольно сдал в полицию взрывчатку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Стало известно, что 19.06.2019 года Белько Алексей Николаевич, 19.06.1977 г.р., обратился в Деснянский УП ГУНП в Киеве добровольно сдал оружие и боеприпасы работникам полиции.

Он передал правоохранителям пласт-взрывчатое вещество 1кг, патроны 5,45 в количестве 88 штук и восемь учебных имитационных запалов, которые якобы нашел в сейфе в селе в Черниговской области.

Указал адрес проживания г.Киев, просп.Маршала Жукова, 15, кв.36.

Террорист Алексей Белько перед задержанием сбил полицейский квадрокоптер 01

Также перед задержанием он сбил полицейский квадрокоптер.

Алексей Белько имеет опыт службы в Вооруженных силах, но информации о его участии в боевых действиях на Востоке страны пока нет. 

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