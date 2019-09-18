Воплотить "формулу Штайнмайера" можно только при соблюдении ряда условий, - Кучма

Об этом его пресс-секретарь Дарка Олифер сообщила на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Представитель Украины в ТКГ отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу т.н. формулы Штайнмайера о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения следующих пунктов", - отметила она.

По словам Олифер, Украина не видит возможности реализации "формулы Штайнмайера" без исполнения следующих условий:

- полное прекращение огня;

- обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

- вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;

- разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;

- обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;

- установление контроля над неподконтрольной Украины участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минскими соглашениями.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Формулу Штайнмайера" не удалось согласовать на переговорах в Минске, - Сайдик

Олифер отметила, что украинская сторона "подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского".

При этом российская сторона "заблокировала определение возможной даты разведения - такая позиция ставит под угрозу ситуацию с безопасностью на этих участках".

По словам Олифер, в ходе заседания в среду достигнут значительный прогресс по взаимному одновременному освобождения удерживаемых лиц.

Также на Цензор.НЕТ: "Никто не собирается сдавать Украину, но нельзя без компромисса договориться о мире", - Пристайко

Кроме того, обсуждены ход восстановления моста в Станице Луганской, а в социально-экономической подгруппе работают над обеспечением жизнедеятельности инфраструктуры Донбасса и подготовкой к холодному времени года.