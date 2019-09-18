Этим летом минер моста Метро добровольно сдал кило взрывчатки, в машине могло быть что угодно, - Шевченко. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мост метро в Киеве - это стратегический объект повышенной опасности. Его остановка парализовала пол-столицы. В самой высокой точке моста находился вооруженный злоумышленник в машине. Бывший военный. Не простой, очень профессиональный стрелок. Открывал огонь в воздух. Попал в наблюдательный дрон, который упал в реку. Угрожал взорвать мост.

Учитывая, что этим летом он добровольно сдал в полицию кило взрывчатки и патроны, в машине могло быть что угодно. Последствия подрыва машины со взрывчаткой на мосту Метро представить было сложно. Существовала также опасность, что он продолжит движение вперед в направлении левого берега в жилые кварталы, где возникла угроза киевлянам", - написал Шевченко.

Учитывая неудачные попытки начать содержательные переговоры и очевидно неадекватное состояние подозреваемого, приближение темное время суток, когда операция существенно бы усложнилась, было принято решение начать штурмовые действия.

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Две в группы Департамента "Корпус оперативно-внезапного действия" Национальной полиции Украины под прикрытием БТРа с украинским флагом и бронемашины Варта приблизились к подозреваемому и заставили его выйти из машины, лечь на дорогу и задержали без единого выстрела.

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"На месте обнаружили тубус от гранатомета и охотничье оружие. Так же были изъяты нарезной карабин и пистолет", - говорится в сообщении.

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