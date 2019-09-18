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18.09.19 22:28

Угрожавшему взорвать мост Метро мужчине будет оказана психологическая помощь, - МВД

Угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве мужчине будет оказана психологическая помощь.

нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке МВД. 

"Визуально он был под действием каких-то веществ, но более подробно можно будет сказать только после экспертизы", - заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

При задержании мужчина сопротивления не оказывал, пострадавших нет.

Пресс-служба МВД также сообщает, что задержанному окажут первичную медицинскую и психологическую помощь.

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