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18.09.19 22:39

Новый посол Грузии Шарашенидзе начал работу в Киеве

Новоназначенный посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе вручил копии верительных грамот заместителю главы Министерства иностранных дел Украины (МИД) Василию Боднарю.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

Во время встречи новый посол Грузии в Украине заверил, что Грузия неизменно поддерживает территориальную целостность Украины.

В ходе общения стороны отметили готовность к активизации политического диалога и выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении украинского-грузинского сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Также состоялся обмен мнениями в контексте противодействия продолжающейся российской агрессии против Украины и Грузии.

Отметим, Теймураз Шарашенидзе ранее занимал должность посла Грузии в Азербайджане. Он стал преемником посла Гелы Думбадзе, которого МИД Грузии отозвал из Украины с целью назначения на другую должность.

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Новый посол Грузии Шарашенидзе начал работу в Киеве 01

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