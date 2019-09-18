Ключевые направления работы Института нацпамяти будут сохранены, - Гончарук

Об этом Алексей Гончарук написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Правительство поддержало решение об увольнении Владимира Вятровича с должности Председателя Украинского Института национальной памяти. Спасибо Владимиру и команде за всю сделанную за эти годы работу и достижения", - написал он.

Премьер-министр пообещал, что ключевые направления работы Института останутся неизменными.

"Мы достроим Мемориал Героев Небесной Сотни и Музей Революции Достоинства, продолжим создание Архива национальной памяти. Европейское лидерство в сфере свободного доступа к архивам коммунистических спецслужб так же останется за Украиной.

Институт остается в статусе органа госвласти. Следите за событиями! Все будет хорошо!" - заверил Гончарук.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мое увольнение готовилось давно, и я обсуждал этот вопрос с премьером, - Вятрович

В среду, 18 сентября Кабинет министров уволил Владимира Вятровича с должности главы Института национальной памяти.

Партия "Европейская солидарность" заявила, что его увольнение является политически мотивированным. Сам Вятрович сказал, что увольнение готовилось давно, и он обсуждал этот вопрос с премьером. Теперь Вятрович собирается вернуться к занятиям исторической наукой.