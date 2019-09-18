Полиция Черногории задержала двух лидеров пророссийской партии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Во время задержания Милачичу сломали палец, у него также гематомы и царапины. Руководство партии осудило задержание Милачича.

Партия "Настоящая Черногория" была основана в январе 2018 года. Она борется за нейтральный статус страны, что должно повлечь выход Черногории из НАТО. Лидеры партии также объявляли, что будут бороться за восстановление отношений с Россией и отмену санкций Черногории в отношении Москвы.

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В мае 2019 Высокий суд в Черногории приговорил 14 человек по делу о попытке государственного переворота и силового свержения власти в октябре 2016 года. Среди осужденных - два лидера пророссийской оппозиционной партии Черногории Андрей Мандич и Милан Кнежевич. Их приговорили к пяти годам заключения каждого по обвинению в содействии попытке свержению власти, целью чего было предотвращение вступления Черногории в НАТО.

Также среди осужденных - двое вероятных представителей российской разведки Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. Их приговорили заочно к 15 и 12 годам заключения соответственно - по обвинению в организации попытки переворота.

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