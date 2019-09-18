Гаджеты не вытеснят книгу: она из года в год приобретает новых сторонников, - Зеленский

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ЛОГА.

"Нынешний форум уже - 26-й, и каждый год он собирает все больше участников и посетителей. Это еще раз доказывает, что прогнозы скептиков, отмечают, что гаджеты вытеснят книгу, не оправдались. Она не теряет своих позиций, а из года в год приобретает новых сторонников", - зачитал Мальский слова Зеленского.

В поздравлении подчеркивается, что читать отечественных авторов "не просто интересно, но и модно".

"И хотя, к сожалению, проблем в книжной отрасли немало, я обещаю всячески поддерживать украинских писателей и издателей", - пообещал Зеленский.

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В этом году в программе Львовского форума - более 1000 литературных, художественных, образовательных и социальных мероприятий, 250 дискуссий на общественно-политическую тематику, 700 событий и более 30 локаций в центре города.

В этом году участие в форуме примут более 1000 авторов, издателей, общественных активистов, переводчиков, культурных менеджеров, художников и других представителей культурной, художественной и интеллектуальной элиты Украины и мира.