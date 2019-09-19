Государственный бюджет планируют одобрить до 1 декабря

Об этом говорится в ориентировочном графике рассмотрения проекта госбюджета, опубликованном на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.

"В случае принятия Верховной Радой соответствующего решения, не позднее 1 декабря состоится рассмотрение и принятие проекта закона о государственном бюджете Украины на 2020 год в третьем чтении и в целом как закона на пленарном заседании Верховной Рады", - сообщает информационное управление аппарата ВР.

В то же время отмечается, что рассмотрение и принятие госбюджета-2020 в первом чтении состоится 18 октября на пленарном заседании Совета.

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Далее, в течение 21 октября - 3 ноября, Кабинет министров Украины с участием уполномоченных представителей Комитета ВР по вопросам бюджета заниматься его подготовкой ко второму чтению, которое запланировано на 15 ноября.

Ориентировочный график рассмотрения проекта закона о государственном бюджете Украины на 2020 год одобрен на заседании Комитета по вопросам бюджета 6 сентября 2019 года.

Напомним, 15 сентября правительство передало проект государственного бюджета на 2020 год в Верховную Раду.