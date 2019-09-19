Главы оккупационных администраций городов и районов Крыма подали в отставку

Об этом сообщил на своей странице в Facebook оккупационный "глава" Крыма, марионетка Кремля Сергей Аксенов, информирует Цензор.НЕТ.

"Предложил главам администраций городов и районов Крыма сложить свои полномочия. Такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах. Все главы администраций написали соответствующие заявления в местные советы", – написал Аксенов.

По его словам, в скором времени вновь избранные "депутаты" примут решения о сроках проведения конкурсов на замещение должностей "глав администраций".

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На захваченном полуострове 20 сентября должно состояться голосование за нового главу оккупационной администрации и за так называемого "главу крымского парламента".

Руководителя оккупационной администрации так называемые "депутаты крымского парламента" избирают из числа трех кандидатур, внесенных президентом соседней России.

Владимир Путин внес на рассмотрение три кандидатуры: нынешнего оккупационного "главу" Крыма Сергея Аксенова, главу "крымской организации КПРФ" Сергея Богатыренко, депутата нижней палаты российского парламента из Крыма Павла Шперова.

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