Враг за сутки 5 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Березового - из стрелкового оружия;

- дважды вблизи Водяного - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Майского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- вблизи Крымского - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сказано в сообщении.

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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил один обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Николаевки из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Золотого из стрелкового оружия.