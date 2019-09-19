Пенс обсудил с Зеленским его визит в США и встречу с Трампом, а также поблагодарил ОП "за смелые действия в борьбе с коррупцией", - Белый дом

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В рамках телефонной беседы стороны говорили о предстоящей встрече американского президента Дональда Трампа с Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Вице-президент поблагодарил администрацию президента Зеленского за ее смелые действия по борьбе с коррупцией посредством законодательных реформ и предложил полную поддержку этих усилий в США", – говорится в сообщении.

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Также Пенс напомнил о продуктивной встрече с Зеленским 1 сентября в Варшаве и подтвердил неизменную приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Напомним, встреча Зеленского и Трампа должна состояться после Генассамблеи ООН, между 23-26 сентября. На встрече будет подниматься тема ситуации на Донбассе.