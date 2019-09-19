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19.09.19 08:18

После переговоров ТКГ представитель РФ Грызлов заявил об угрозе срыва "нормандской встречи"

Представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов счел решение Киева об отказе подписывать формулу Штайнмайера срывом договоренностей советников глав стран "нормандской четверки".

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.ру".

Данный итог встречи он назвал отказом от согласования порядка правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса.

Грызлов также добавил, что теперь сорвано и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны были решаться синхронно с политическими — в ходе одного заседания.

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"Такими действиями Киев поставил под угрозу саммит "нормандской четверки", так как условием проведения саммита было наличие успешного результата по этим двум направлениям", - сказал он.

18 сентября представитель Украины на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил, что Украина не имеет принципиальных возражений против "формулы Штайнмайера", но ее реализация возможна только при выполнении ряда предварительных условий.

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