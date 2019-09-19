В школах оккупированного Крыма родителей склоняют выбирать изучение русского языка вместо родного, - юрист Енгалутова

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявила крымский юрист и правозащитник Ленура Енгулатова.

По словам Енгулатовой, в конце 2017 года в аннексированном Крыму была принята "дорожная карта" по изучению родных языков в школах и детских садах. А администрации учебных заведений должны были информировать родителей о такой возможности.

"Мы наблюдаем на сегодняшний день, именно в конце августа - начале сентября, что родителям раздают заявления, согласно которым они указывают, под очень сильным давлением со стороны администрации, чтобы они не выбирали родной язык для обучения. Проводится масштабная информационная программа среди родителей, в ходе которой они получают неправильную информацию: что родной язык изучать - это сложно, что госэкзамены следует сдавать на русском языке и что изучение родного языка занимает один час, который будет выхватываться из расписания по русскому языку", - сказала Енгулатова.

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