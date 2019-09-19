Лавров и Маас обсудили перспективы выполнения Минских соглашений, - МИД РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте МИД РФ.

"Обсуждены перспективы выполнения Минского комплекса мер по урегулированию в Украине в ситуации, когда предложения, рассмотренные на встрече внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата", не были поддержаны представителем Киева на заседании Контактной группы в Минске 18 сентября 2019 года", - сказано в сообщении.

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Напомним, 18 сентября представитель Украины на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил, что Украина не имеет принципиальных возражений против "формулы Штайнмайера", но ее реализация возможна только при выполнении ряда предварительных условий.

В свою очередь, представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов счел решение Киева об отказе подписывать формулу Штайнмайера срывом договоренностей советников глав стран "нормандской четверки".