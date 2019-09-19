Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
19.09.19 10:39

"Украинскую землю смогут покупать только украинские граждане или украинские компании", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступает против разрешения покупки земли иностранцами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент заявил во время выступления на конференции по реформе управления земельными отношениями.

"Хочу развеять несколько мифов. Первое - земля принадлежит украинцам. В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане или украинские компании. Страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами - это бред".

Зеленский отметил, что земля принадлежит гражданам и у них должно появится полноценное право собственности на свою землю.

"Это право владеть, право пользоваться и право распоряжаться своей землей. Иначе это, извините, начинается Советский Союз, начинается совок, когда наши граждане получили как бы свои квартиры, но не могли их продавать легально. Это неправильно. Что появилось в результате - незаконные серые схемы и махинации", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что за 18 лет из 7 миллионов украинцев, которые владеют землей, один миллион умерли, так и не получив от государства шанса стать хозяином своей земли.

"Напоследок, список стран, где нет рынка земли. Это Северная Корея, Таджикистан, Венесуэла, Куба, Конго, Украина, поздравляю", - заявил президент.

"Задача только одна - найти оптимальную модель, от которой выиграют простые украинцы", - подытожил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Миллионы гектаров ежегодно продаются с помощью сотни схем, - Богдан о необходимости принятия закона о рынке земли

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100