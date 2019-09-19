"Украинскую землю смогут покупать только украинские граждане или украинские компании", - Зеленский. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент заявил во время выступления на конференции по реформе управления земельными отношениями.

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"Хочу развеять несколько мифов. Первое - земля принадлежит украинцам. В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане или украинские компании. Страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами - это бред".

Зеленский отметил, что земля принадлежит гражданам и у них должно появится полноценное право собственности на свою землю.

"Это право владеть, право пользоваться и право распоряжаться своей землей. Иначе это, извините, начинается Советский Союз, начинается совок, когда наши граждане получили как бы свои квартиры, но не могли их продавать легально. Это неправильно. Что появилось в результате - незаконные серые схемы и махинации", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что за 18 лет из 7 миллионов украинцев, которые владеют землей, один миллион умерли, так и не получив от государства шанса стать хозяином своей земли.

"Напоследок, список стран, где нет рынка земли. Это Северная Корея, Таджикистан, Венесуэла, Куба, Конго, Украина, поздравляю", - заявил президент.

"Задача только одна - найти оптимальную модель, от которой выиграют простые украинцы", - подытожил президент.

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