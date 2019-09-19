Рада внесла в повестку дня сессии изменения в закон о столице

За данное решение поддержали 237 нардепов на заседании Верховной Рады в четверг, передает Цензор.НЕТ.
Сроки внесения альтернативных законопроектов сокращены на половину.
Напомним, группа народных депутатов от "Слуги народа" инициировала законопроект №2143 о внесении изменений в закон о столице. Зарегистрировали его 13 сентября. Документ предусматривает проведение 8 декабря местных выборов в Киеве. Этим законопроектом предлагается законодательно закрепить функционирование районных советов в Киеве, сократить максимальное количество депутатов местных советов до 84 человек и уполномочить главу Киевской городской государственной администрации опротестовывать акты местного самоуправления столицы.