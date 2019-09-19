Штайнмайер подчеркнул важность мирных инициатив Зеленского по Донбассу, - Мельник

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter посла Украины в Германии Андрея Мельника.
"Пока все говорят о "формуле Штайнмайера", лично пообщался с федеральным президентом Германии. Глава немецкого государства передал наилучшие поздравления президенту Зеленскому, отметив важность его мирных инициатив для прекращения войны на востоке Украины". - написал дипломат.
Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что он дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.