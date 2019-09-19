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19.09.19 11:24

Обращаюсь к Раде с просьбой распустить Киевсовет и назначить досрочные выборы в столице, - Кличко

Городской голова Киева Виталий Кличко обратился к Верховной Раде Украины с просьбой распустить Киевский городской совет и назначить в столице досрочные выборы.

Обращаюсь к Раде с просьбой распустить Киевсовет и назначить досрочные выборы в столице, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом он заявил на заседании Киевсовета 19 сентября.

"Сегодня мы видим, что кворума нет. То есть работать все-таки готовы не все. И поэтому я обращаюсь к парламенту. Это обращение относительно роспуска Киевсовета 8 созыва и назначения досрочных выборов в Киеве. И сейчас пусть депутаты идут и рассказывают киевлянам, как они работали и почему они думают, что их выберут снова", - сообщил Кличко.

Отмечается, что на заседание зарегистрировалось 38 депутатов из 120.

Напомним, 16 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внеочередных выборах мэра Киева. 

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