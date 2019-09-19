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19.09.19 11:24

Депутаты Киевсовета намерены объявить недоверие Кличко, если сегодня на Шулявский мост выделят еще 230 млн

Депутаты Киевского городского совета собираются объявить недоверие мэру Виталию Кличко в случае выделения на сегодняшнем заседании дополнительных 230 миллионов гривен на реконструкцию Шулявской развязки.

кличко,виталий

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат горсовета Илья Сагайдак, информирует Цензор.НЕТ.

"Если на сегодняшнем заседании Киевсовета политический банкрот Кличко попытается незаконно передать на "псевдо" Шулявскую развязку еще 230 млн грн "Североукраинскому строительному альянсу", мы начнем процедуру объявления недоверия и досрочного прекращения полномочий городского головы", - подчеркнул депутат.

Он напоминает, что вчера депутаты подали коллективное обращение в НАБУ в отношении Кличко.

"Он своим распоряжением незаконно выделил дополнительно 114 млн грн на "псевдо" Шулявку, несмотря на выплаченный 100% аванс, выполнение только 10% (деньги генподрядчик использовал в других целях), а даже новой сметы и экспертизы нет!" - возмущается депутат.

По его мнению, это просто "выбрасывание денег в черную дыру", а Кличко напоследок "вымывает" деньги из бюджета.

Депутаты Киевсовета намерены объявить недоверие Кличко, если сегодня на Шулявский мост выделят еще 230 млн 01

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