Кремль стремится закрепить фактическую контактную линию на Донбассе, превращая ее в де-факто границу, - Порошенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Минские договоренности предусматривают ряд условий в сфере безопасности, которые должна выполнить Россия. 5 лет назад РФ обязалась уважать линию от 19 сентября 2014 года, отвести вооружение, создать свободную от тяжелого оружия зону вокруг Мариуполя, вывести вооруженные силы и военную технику из оккупированного Донбасса. Вместо добросовестного выполнения компонента в сфере безопасности Кремль навязывает политические требования и стремится закрепить фактическую контактную линию, превращая ее в де-факто границу. Если бы Россия действительно стремилась к восстановлению мира на Донбассе, то первым сигналом должно стать, в частности, восстановление линии 19.09.14, вместо закрепления плацдарма для дальнейшего наступления. Должны требовать выполнять Москвой взятые обязательства, держать и, в случае необходимости, укреплять режим санкций, консолидировать проукраинскую международную коалицию", - заявил Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После переговоров ТКГ представитель РФ Грызлов заявил об угрозе срыва "нормандской встречи"



