Зеленский назначил Александра Стадника главой Николаевской ОГА

Об этом говорится в указе №707/2019, передает Цензор.НЕТ.

Александр Стадник родился в июле 1977 года в поселке Смолино Маловисковского района Кировоградской области. В 2006 году он окончил Киевский национальный университет внутренних дел по специальности "правоведение".

Работал слесарем по ремонту автомобилей автотранспортного хозяйства Смолинского рудника Востюка, пгт. Смолино, заместителем начальника торгового отдела Украинско-американского предприятия "АМГ - Украина", инспектором отдела охраны ООО "Альфа-Щит", Киев и начальником охраны ООО "АМГ - Украина" Киев, юристом киевского ООО "Комильфо". С 2012 года Александр Стадник - в органах Государственной налоговой инспекции.

Последняя должность - и.о. главы налоговой Днепровского района Киева. Был уволен в 2017 году. После этого, судя по его декларации, работал в туристической фирме "Динадис бизнес тревел".

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