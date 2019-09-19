Рада приняла закон о реформе прокуратуры

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", за соответствующий закон проголосовали 259 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Согласно закону, все прокуроры должны пройти переаттестацию. При этом, докмуентом предусмотрено предоставление генпрокурору права ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры. Также генпрокурор сможет в случае необходимости образовывать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.

В законе говорится об уменьшении максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тысяч человек до 10 тысяч человек. Согласно документу, принимать участие в отборе на должности в прокуратуре смогут все кандидаты с высшим юридическим образованием и стажем работы в сфере права.

Законом также предусмотрено преобразование Национальной академии прокуратуры Украины на Тренинговый центр прокуроров.

"Основной целью законопроекта является создание предпосылок для построения системы прокуратуры, деятельность которой базируется на принципах эффективности, профессионализма, независимости и ответственности", - говорится в пояснительной записке.

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