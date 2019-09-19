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19.09.19 11:55

Бытовуха из-за девушки, возможно под наркотиками, политика ни при чем. У Алексея уже есть адвокат, - военнослужащий ВСУ Голтвянский о "минере" Белько

"Минирование" моста Метро в Киеве ветераном войны на Донбассе Алексеем Белько связано с его тяжелым психологическим состоянием.

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В этом убежден военнослужащий ВСУ Олег Голтвянский. сообщает Цензор.НЕТ.

"По вчерашнему инциденту: бытовуха из-за девушки, возможно в состоянии наркотического опьянения (экспертиза проводится), политический контекст отсутствует", - отметил он.

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По словам Голтвянского, проблема заключается в отсутствии реабилитации бойцов и возможности интеграции их в общество после войны.

"Сейчас, благодаря Георгию Туке, мы нашли Алексею адвоката. Чем смогу, помогу лично я как депутат. Будем стараться максимально скастить ему срок. Человек воевал за Украину и не заслужил пожизненного заключения", - добавил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.

Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько. Месяц назад он был уволен из Сил специальных операций.

Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.

В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.

Бытовуха из-за девушки, возможно под наркотиками, политика ни при чем. У Алексея уже есть адвокат, - военнослужащий ВСУ Голтвянский о минере Белько 01

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