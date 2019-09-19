Скалецкая подписала приказ о проведении аудита в Национальном институте рака после коррупционного скандала, - Минздрав

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Министерство здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая подписала приказ о проведении аудита в Национальном институте рака. Период проверки деятельности: 1 января 2019 - 20 сентября 2019", - говорится в сообщении.

Проверять деятельность института будет Управление внутреннего аудита Минздрава под непосредственным контролем министра.

"Руководство института рака обязано предоставить всю необходимую информацию, документы и доступ к базам данных и создать надлежащие условия для аудиторской группы", - отмечает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что отдельное внимание будет уделено процедурам государственных закупок.

"Министерство тесно сотрудничает с СБУ и МВД. До 8 октября аудиторская группа предоставит министру подробный отчет. В случае выявления злоупотреблений и подтверждения информации правоохранительных органов позиция министерства будет жесткой в рамках закона", - говорится в сообщении.

Минздрав сделает доклад на заседании Комитета по вопросам здоровья нации Верховной Рады Украины.

Напомним, 17 сентября прокуратура города Киева по результатам расследования коррупционных схем, организованных должностными лицами Национального Института Рака (НИР) Минздрава Украины, сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу, причастным к завладению средствами онкобольных граждан.

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