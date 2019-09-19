Суд отменил штраф в 3,5 млн, наложенный АМКУ на компанию Ахметова: "Это было последнее дело, которое также закончилось победой ДТЭК"

Об этом сообщила экс-госуполномоченная Агия Загребельская на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд отменил последнее решение АМКУ против ДТЭК (счет 0:3)", - написала Загребельская.

Она напомнила, что соответствующие решение о штрафе комитет принял в феврале 2019 года по итогам расследования, в ходе которого установил, что отключение оператором системы распределения подстанции (ПС) "Северная-150" привело к прекращению поставки электрической энергии потребителям. Тогда глава комитета Юрий Терентьев сообщал, что речь идет, в частности, о 86 юридических лицах и 1,596 тыс. бытовых потребителей города Желтые Воды.

"По решению суда, АМКУ неверно определил товаром именно передачу электроэнергии (распределение). Также неверным суд считает признание потребителями лиц, которым ДТЭК поставляет электроэнергию, а товарными пределами рынка - рынок распределения (передачи)", - сообщила Загребельская.

По результатам исследования материалов дела суд пришел к выводу о том, что при принятии решения АМКУ неверно выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, что является основанием для признания решения недействительным, добавила экс-госуполномоченная АМКУ.

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