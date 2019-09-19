Утром наемники РФ почти час били по позициям ОС в районе Богдановки из вооружения БМП и гранатометов, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, на луганском направлении около часа ночи из пулемета большого калибра были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил вблизи Золотого.

На донецком направлении также из пулемета противник ночью открывал огонь неподалеку от Николаевки.

Утром оккупанты из вооружения БМП, станковых противотанковых и автоматических гранатометов 50 минут вели огонь по опорным пунктам украинских войск в районе Богдановки, а возле Водяного применили ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

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"По имеющейся информации, с начала текущих суток ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что подразделения Объединенных сил надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения.