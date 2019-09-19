Зеленский назначил Владислава Скальского главой Винницкой ОГА

Об этом говорится в указе №706/2019, передает Цензор.НЕТ.

Также другим своим указом (№705/2019) уволил с этой должности Валерия Коровия.

"Уволить Коровия Валерия Викторовича с должности председателя Винницкой областной государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", - говорится в тексте указа.

Владиславу Скальскому - 43 года, родился в Виннице. По образованию - специалист по теплогазоснабжению, вентиляции и охране воздушного бассейна, окончил Винницкий национальный технический университет. В 21 год работал менеджером на предприятии, которое занималось оптовой торговлей алкоголем.

В 1999 году устроился на должность заместителя директора строительной компании "Европа". Через 7 лет Скальский стал менеджером в ООО "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" в Киеве. После череды повышений, в апреле 2007 года стал директором одноименного торгового центра в Виннице. В 2010 году переехал работать в Республику Казахстан, где отвечал за развитие сети ТЦ региона. За два года переехал в Российску Федерацию, где начал работать директором дивизионов "Юг" и "Сибирь" в федеральной сети гипермаркетов компании "Лента".

Еще через два года - в 2014-м - вернулся в Украину, где начал руководить крупнейшим ТЦ столицы Ocean Plaza. В начале 2015 Скальский уволился и вернулся в Винницу. Уже через год он возглавил коммунальное предприятие "Институт развития городов" Винницкого городского совета, а с 24 июня 2016 назначен на должность заместителя городского головы Винницкого горсовета.

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