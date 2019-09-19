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19.09.19 12:53

Оккупанты интенсивно применяют ДРГ в "серой зоне" для провокаций боестолкновений с подразделениями ОС, - разведка

Командование российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжает провоцировать боевые столкновения с передовыми подразделениями Объединенных сил, в том числе за счет интенсивного применения диверсионно-разведывательных групп в "серой зоне".

разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Как отмечают в украинской разведке, диверсанты работают также в интересах съемок фейковых материалов российскими телевизионщиками: "Они поджигают сухую траву и под прикрытием "естественных дымовых завес" оборудуют удобные позиции для обстрелов украинских войск с целью провоцирования огня".

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"Сфабрикованные таким образом репортажи планируются к использованию российскими СМИ для дезинформации общества и дискредитации действий Объединенных сил", - сказано в сообщении.

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