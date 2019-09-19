Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
19.09.19 13:12

В законе о реформе прокуратуры прописано увеличение зарплат прокуроров, - Монастырский

В законе авторства президента Владимира Зеленского о реформе прокуратуры заложен рост зарплат прокуроров.

В законе о реформе прокуратуры прописано увеличение зарплат прокуроров, - Монастырский

Об этом заявил журналистам в кулуарах парламента председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы записали в закон достаточно нормальную зарплату прокуроров, которая будет расти в течение нескольких лет. Мы говорим о том, что вопрос обеспечения этой нормы закона сейчас за правительством", - отметил Монастырский.

Кроме того, он подчеркнул, что зарплаты будут предоставлять только новым переаттестованным прокурорам.

"Для них это будет мотивацией и возможностью: если они проходят переаттестацию, то после этого получают достойную зарплату", - сказал Монастырский.

По его словам, повышение зарплаты произойдет за счет сокращения количества прокуроров.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№1032), который предусматривает реформирование органов прокуратуры и переаттестацию прокуроров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предлагаем повысить зарплату прокурорам до уровня зарплат районных судей, - генпрокурор Рябошапка

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100