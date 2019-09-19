В законе о реформе прокуратуры прописано увеличение зарплат прокуроров, - Монастырский

Об этом заявил журналистам в кулуарах парламента председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы записали в закон достаточно нормальную зарплату прокуроров, которая будет расти в течение нескольких лет. Мы говорим о том, что вопрос обеспечения этой нормы закона сейчас за правительством", - отметил Монастырский.
Кроме того, он подчеркнул, что зарплаты будут предоставлять только новым переаттестованным прокурорам.
"Для них это будет мотивацией и возможностью: если они проходят переаттестацию, то после этого получают достойную зарплату", - сказал Монастырский.
По его словам, повышение зарплаты произойдет за счет сокращения количества прокуроров.
Напомним, сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№1032), который предусматривает реформирование органов прокуратуры и переаттестацию прокуроров.