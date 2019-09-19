Открывается возможность через переаттестацию оставить именно профессиональные кадры, - Монастырский о реформе прокуратуры

Об этом заявил журналистам в кулуарах парламента председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Наше видение, что сейчас открывается такая возможность через переаттестацию оставить именно профессиональных кадров в прокуратуре. А те кадры, в которых вопрос есть по добродетельности, профессионализму - должны покинуть органы прокуратуры. Но я не думаю, что это будет массовое явление, особенно на местном уровне прокуратур. Потому что в принципе, больше всего вопросов у меня и других членов комитета именно к сотрудникам Генеральной прокуратуры", - отметил нардеп.

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По его словам, сотрудники Генпрокуратуры первые пройдут переаттестацию.

Кроме того, по его словам, законопроектом о реформе прокуратуры отменяется военная прокуратура, вместо которой будет работать специализированная.

"Будет создана специализированная прокуратура, генеральный прокурор наделен таким правом, где будут работать прокуроры, будут осуществлять процессуальное руководство по военными преступлениями. Проблема вопрос в том, что предыдущая военная прокуратура, она занималась не только военными преступлениями, но и многими другими преступлениями. В данном случае, я считаю, должен остаться профессиональный подход, то есть те люди, которые реально разбираются на расследовании военных преступлений, они действительно являются особыми, и именно поэтому будет существовать, и создана специализированная прокуратура", - отметил Монастырский.