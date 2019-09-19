В списке кандидатов в новый состав ЦИК есть действующие члены комиссии, - Корниенко

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил журналистам в кулуарах парламента нардеп от "Слуги народа" Александр Корниенко, отвечая на вопрос, кто в списке кандидатов в ЦИК.

"Мы же не светим людей, чтобы им не создавать лишних проблем... Там есть действующие члены ЦИК, которые подтвердили свою политическую беспристрастность и профессионализм в течение предвыборного процесса", - отметил нардеп.

Напомним, ранее стало известно, что все парламентские фракции уже направили Президенту списки своих кандидатур в состав новой Центральной избирательной комиссии.

13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

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