РосСМИ опубликовали представленную в Минске "формулу Штайнмайера" в российской редакции. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, текст документа обнародовала газета "Коммерсант".

Он занимает полстраницы и прописывает имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

Согласно ему, закон об особом статусе "вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах".

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Кроме того, в формулировке отмечается, что закон об особом статусе будет действовать на временной основе до дня опубликования миссией наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ итогового доклада о выборах. Когда и если ОБСЕ признает выборы соответствующими всем стандартам, закон начнет действовать на постоянной основе.



Фото: КоммерсантЪ

Напомним, 18 сентября представитель Украины на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил, что Украина не имеет принципиальных возражений против "формулы Штайнмайера", но ее реализация возможна только при выполнении ряда предварительных условий.

В свою очередь, представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов счел решение Киева об отказе подписывать формулу Штайнмайера срывом договоренностей советников глав стран "нормандской четверки".

Пресс-сенретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выдвижение Украиной условий для реализации "формулы Штайнмайера" "новым явлением", которое не соответствует договоренностям