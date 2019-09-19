Необходим закон об оздоровлении ОПК, в том числе для списания огромной задолженности с предприятий "Укроборонпрома", - Абромавичус

Об этом он рассказал в интервью DW, сообщает Цензор.НЕТ.

"Считаю, что нужно принять отдельный закон об оздоровлении ОПК, в том числе путем списания большой задолженности. Некоторые предприятия исторически по разным причинам попали под процедуру банкротства: легендарное предприятие "Завод им. Малышева", Харьковский авиационный завод, Николаевский судностроительный завод и многие другие", - отметил Абромавичус.

Кроме того, по его словам, на концерн должны зайти новые люди, которые "не имеют ничего общего с прошлым "Укроборонпрома", ничего общего с Минобороны в прошлом и с другими органами, которые поглотила коррупция".

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Напомним, экс-министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус был назначен директором государственного концерна "Укроборонпром" 30 августа. Указ о его назначении подписал президент Украины Владимир Зеленский. До этого госконцерн с февраля 2018 года возглавлял Павел Букин.

Ранее, в июле, президент Владимир Зеленский назначил Абромавичуса членом набсовета "Укроборонпрома".