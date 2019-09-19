Рада усовершенствовала "ProZorro", приняв новую редакция закона о публичных закупках

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу системы "ProZorro".

За законопроект №1076 проголосовали 292 нардепа.

Новая редакция содержит ряд нововведений - повышение эффективности закупок, введение ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок, усовершенствование механизма обжалования, гармонизация с международными стандартами.

"Новая редакция закона снижает порог для обязательного проведения закупок через Prozorro с 200 до 50 тысяч гривен. Это значит, что более четверти миллиона процедур в год теперь будут происходить в системе и иметь этап аукциона. Благодаря этому дополнительная экономия может составлять до 9 млрд грн в год", - говорится в сообщении.

Бизнес, который победил в тендере, будет иметь 24 часа на исправление незначительных ошибок в тендерном предложении.

"Это позволит предпринимателям не потерять тендер, а госзаказчикам - сохранить наиболее экономически выгодное предложение", - заявили в пресс-службе "ProZorro".

Отмечается, что совершенствование механизма обжалования даст бизнесу более широкие возможности для отстаивания своих прав.

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Среди изменений - возвращение платы в случае удовлетворения жалобы поставщика, оплата жалобы через систему, механизмы антитроллинга. Так, для противодействия троллинга и блокирования тендера к рассмотрению будут приниматься только проплаченные жалобы, а отозвать их будет невозможно.

Бизнес также будет иметь возможность обжаловать отмену процедуры и отклонения всех предложений. Отменять процедуру при обжаловании запрещено. За невыполнение решения АМКУ предусмотрена ответственность руководителя заказчика и штраф в 85 тыс. грн.

В законопроекте появляется новая норма, в которой ответственность за нарушение законодательства в сфере публичных закупок будет распространяться и на руководителя заказчика. Если будут приобретены товары, работы и услуги до/без закупки или будет заключен договор так же до/без закупки, то руководителя заказчика ждет штраф от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.

Новая редакция также регулирует функционирование новых инструментов для повышения эффективности закупок. Среди них - электронные каталоги Prozorro Market и введение должности Уполномоченных лиц для профессионализации закупок. Работа таких специалистов будет оплачиваться. Предусмотрен постепенный отказ от тендерных комитетов.

Заказчики смогут оценивать предложения участников по стоимости жизненного цикла и другими неценовыми критериям. К примеру, затраты на потребление энергии и других ресурсов, техническое обслуживание, сбор и утилизацию, экологические факторы и тому подобное.

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