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19.09.19 14:47

После открытия рынка земли в Украине будет продаваться около 3% сельскохозяйственных земель в год, - глава профильного комитета Рады Сольский

С открытием рынка земли в Украине будет продаваться около 3% сельскохозяйственных земель в год, прогнозирует глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай Сольский (фракция "Слуга народа").

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"То, что мы видим, по эмфитевзису, договорам аренды, и ожиданиям - приблизительно 3% земель в год будет продаваться. Это наша статистика, и она совпадает со статистикой стран, которые имеют схожую историю. В Молдове и других странах, где произошла распаевка, население продает около 3-4% земель в год. Рынок уже существует", - сказал он на конференции по реформе управления земельными отношениями в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Сольского, в Украине за последние три года заключены договоры эмфитевзиса и другие договоры более чем на 40 лет на 1,2 млн га.

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"Из 3 млн га земель личного крестьянского хозяйства (не под мораторием. - Ред.) за последние два года уже продано 900 тыс., в том числе компаниям, фермерам", - сказал депутат, заметив, что за последние пять-семь лет не наблюдается укрупнения больших предприятий либо исчезновение мелких.

"У всех предприятий и фермеров в 99% договоров есть право на покупку этих земель", - добавил он.

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