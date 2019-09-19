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19.09.19 14:51

Законопроект о перезагрузке власти развязывает руки премьер-министру к увольнению и назначению госслужащих, - нардеп от "Голоса" Лозинский

Народный депутат от партии "Голос" Роман Лозинский заявил, что законопроект о перезагрузке власти, который Рада сегодня приняла во втором чтении, развязывает руки премьер-министру к увольнению и назначению госслужащих. Это, по мнению Лозинского, может привести к политическим преследованиям.

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Об этом он рассказал в кулуарах парламента в комментарии Цензор.НЕТ.

"Когда фракция "Голос" принимает решение, у нас есть такое понятие как фактор Януковича. Перед тем как принять решение "за", "против" или "воздержаться", мы думаем как бы мы голосовали, если бы сейчас президентом был бы Янукович, а премьером Азаров. Эти законопроекты развязывают руки и создают очень простые условия для руководителей, премьер-министра, Кабмина увольнять или назначать тех или иных госслужащих. И это может быть, как положительный результат, очень простой способ уволить саботажников и набрать новых людей, но с другой стороны, он может обеспечить политические преследования, увольнения за нелояльность к руководству", - рассказал Лозинский.

Нардеп отметил, что в связи с этим фракция не поддержала законопроект.

"Сохраняя все эти риски в законопроекте, мы не могли поддержать, зная которые сейчас тенденции: когда Нацгвардию хотят подчинить непосредственно президенту, прокуратуру - непосредственно генеральному прокурору, забирая все предохранители и все факторы сдерживания. Все, по сути, красные линии", - добавил Лозинский.

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