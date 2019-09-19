Угрожавший взорвать мост в Киеве Белько не будет обвиняться по статье "подготовка теракта", - Крищенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге в четверг.

"В прокуратуре уже согласовано подозрение… по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 259 (неправдивое сообщение о минировании)… Обвинения в подготовке теракта полиция предъявлять не будет, это согласованная позиция с прокуратурой", - сказал Крищенко.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.

Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько. Месяц назад он был уволен из Сил специальных операций.

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Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.

В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.