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19.09.19 14:58

Следователи ГБР по указанию Трубы не открыли дело против Портнова, несмотря на решение суда, - Чорновол

Государственное бюро расследований саботирует открытие производства против бывшего замглавы Администрации Януковича Андрея Портнова.

портнов,узурпация

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила народный депутат восьмого созыва Верховной Рады Украины Татьяна Чорновол.

"Уже дважды суд обязывал ГБР расследовать изложенные в моих заявлениях сведения о совершении коррупционного преступления и узурпации власти Портновым, однако на сегодня мои заявления не внесены в Единый реестр досудебных расследований. Хотя суд дал ГБР 24 часа на выполнение своего решения. Этот срок по первому заявлению истек 12 сентября, а по второму - 17 сентября. Придется подавать заявление в НАБУ о совершении уголовного преступления должностными лицами ГБР - невыполнение решения суда", - написала Чорновол.

При этом она выразила уверенность, что соответствующие указания по невнесению заявлений служащим давал лично руководитель ГБР Роман Труба.

"То есть, руководителю ГБР закон и суд не указ - он просто не выполняет решение суда. Для него указ - Портнов", - отметила экс-нардеп.

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